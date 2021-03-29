احذر.. خفقان الصدر علامة مبكرة على السكتة القلبية القاتلة

ندى سليم

تحدث النوبات القلبية نتيجة أمراض القلب التاجية التي تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب وبالتالي ينتج عنها العديد من الأعراض التي تكون مؤشر للإصابة مثل ألم الصدر، في حين تنتج السكتة القلبية نتيجة مشكلة كهربائية.



النوبات القلبية

وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة القلب البريطانية، فأن واحدا من كل 10 أشخاص ينجو من السكتة القلبية التي تحدث خارج المستشفى، والتي تشمل أعراضها ألم من منطقة الصدر الى الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، وهناك بعض الأعراض غير الشائعة مثل الغثيان أو التعرق أو خفة الرأس وضيق التنفس من مؤشرات النوبات القلبية أيضا.

وأكد التقرير أن الشعور بـ" رفرفة" الصدر قد يكون علامة على السكتة القلبية القاتلة، والتي تحدث عندما يتعطل القلب ويتوقف فجأة عن النبض بشكل غير متوقع، حيث يفقد الشخص الذي يعاني من السكتة القلبية وعيه ويختفى النبض إذا لم يتم العلاج في أسرع وقت، لذا فأن أحد أعراض تسرع القلب البطيني هو الشعور بالرفرفة في الصدر، طبقا لموقع إكسبريس.

وذكر التقرير أن هذا الإحساس يكون عبارة خفقان للقلب، ويشمل أيضا ألما أو انزعاج في الصدر، وصعوبة في التنفس، والشعور بالمرض، والتعرق كثيرا، والشعور بالدوخة أو الإغماء.

وحذر التقرير أن إذا كانت لديك نوبات قصيرة من تسرع القلب البطيني تتوقف من تلقاء نفسها ، فقد لا تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق، إلا إذا كانت الأعراض شديدة وظهرت فجأة ، فعليك الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح الباحثون بالتقرير أن تسرع القلب البطيني يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع آخر من عدم انتظام ضربات القلب يسمى الرجفان البطيني، والذى يحدث عندما تنطلق الإشارات الكهربائية في مناطق مختلفة من البطينين في نفس الوقت وتسبب إيقاعًا سريعًا للغاية يهدد الحياة.