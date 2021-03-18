لماذا تحدث الإصابة بالنوبات القلبية وما أبرز أعراضها؟

ندى سليم

النوبة القلبية تحدث نتيجة لعدة عوامل وأسباب تساعد على الإصابة بها، أهمها الإصابة بأمراض الأوعية الدموية أو العضلات أو الصمامات أو المسارات الكهربائية الداخلية المسئولة عن تقلص العضلات.



لماذا تحدث النوبات القلبية ؟

وطبقا لتقرير نشر في موقع onhealth، تشمل أمراض القلب الشائعة مايلى:



1.مرض القلب التاجي

2. السكتة القلبية

3. اعتلال عضلة القلب

4. مرض صمام القلب

5. عدم انتظام ضربات القلب.

وأرجع التقرير إلى مرض الشريان التاجي السبب الرئيسي للنوبات القلبية، خاصة أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث تحدث النوبة القلبية نتيجة انسداد الشريان التاجي وعادة تحدث الجلطة الدموية، حينها تفقد منطقة من أنسجة القلب إمدادها بالدم، مما يؤدى هذا الانخفاض في الدم إلى إتلاف أو قتل أنسجة القلب بسرعة، وبالتالي تحدث النوبة القلبية.

وعند فقدان أنسجة القلب بسبب الانسداد يرافق ذلك العديد من الأعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس والضعف، إلا أن العلاجات الطارئة للنوبات القلبية أدت إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عنها في السنوات الأخيرة، حيث يعاني حوالي 790.000 شخص من النوبات القلبية في الولايات المتحدة كل عام.

وفيما يلى أعراض النوبة القلبية التى ينبغى الانتباه لها لاتخاذ كافة العلاجات اللازمة للتخفيف من مضاعفاتها:



1.ألم في الصدر (قد ينتشر إلى الظهر والرقبة والذراعين و / أو الفك)

2. الشعور بالدوخة

3.الغثيان والقيء

4.ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة

5.ضيق في التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص من القلق وعسر الهضم أو حرقة المعدة (قد تظهر هذه الأعراض على أنها أعراض سائدة بدلاً من ألم الصدر)، في حين قد تعاني النساء من علامات النوبات القلبية وأعراضها المختلفة عن الرجال، قد يكون ألم الفك وضيق التنفس والغثيان والقيء أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بالنوبات القلبية.

وأوصى التقرير بممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.