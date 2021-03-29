"أمن أسوان" يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بالمحاميد

أسوان – عبد الله صلاح

تكثف مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة المحاميد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مركز شرطة إدفو يفيد بالعثور على بلاغ جثة مجهولة الهوية لشخص ملقاة بمنطقة المحاميد، ورجحت التحريات الأولية وجود شبهه جنائية فى الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تمكنت اليوم، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1650 جرام، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة، أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية، بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة، بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.