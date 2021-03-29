اليوم السابع
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أشقاء فى الخير.. 3 شباب من الغربية يطلقون مبادرة لتزيين المساجد قبل رمضان.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 01:03 م
أشقاء فى الخير.. 3 شباب من الغربية يطلقون مبادرة لتزيين المساجد قبل رمضان.. صور تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية
الغربية _ محمد طارق

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أطلق 3 أشقاء من قرية شوني، التابعة لمركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية، مبادرة لعمل الخير وتزيين المساجد الموجودة بالقرية بالرسوم الزخرفية كل عام قبل بدء شهر رمضان الكريم، وذلك لوجه الله دون أى مقابل وبمساعدة أهالى الخير فى شراء الخامات الخاصة بالأعمال.

إلتقى "اليوم السابع"، بالثلاث أشقاء "كرم، حمادة، وأحمد"، يعملون فى مجالات الرسومات ثلاثية الأبعاد والذين خصصوا شهر كل عام منذ أول شهر شعبان وحتى نهايته، لتزيين المساجد بالرسوم الزخرفية الإسلامية وتجديدها، وذلك لإدخال البهجة والسرور على أهالى القرية فى شهر رمضان الكريم بمناسبة قدومه.

وأوضح الأخ الأكبر، كرم محمد، الذى يبلغ من العمر 37 سنة، أنه من خريجى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأنه بالفعل يعمل فى مجال الزخرفة وتجميل المساجد ويعمل رسام 3D ، مشيرا إلى أنه هو وأشقائه قاموا بالتفكير فى هذه المبادرة منذ عامين لتجديد مساجد القرية حبًا فى التقرب إلى الله فى الشهر الكريم.

وأضاف كرم، أنه هو وجميع إخوته يعملون فى هذا المجال وراودتهم الفكرة فى وقت واحد فقرروا على الفور إطلاق تلك المبادرة، بعد أخذ رأى أحد أئمة المساجد وتوفير التصريحات اللازمة من إدارة الأوقاف التابعين لها، موضحا أن لجنة الزكاة وأهالى الخير يقومون بتوفير كافة الاحتياجات، وهم يقومون بقرابة شهر على تجميل المسجد ليصبح جاهز للعبادة قبل دخول شهر رمضان.

فيما قال حمادة محمد، أحد الأشقاء، أن زخرفة هذه المساجد تستمر حوالى من 10 أيام إلى 15 يوما وتكون هذه المبادرة عبارة عن زخارف وكتابة أسماء الله الحسنى وأى شئ تجميلى يعبر عن أثارنا الإسلامية، وذلك بعيدًا عن الرسومات الخاصة بالأرواح لأن كل مكان له طقوسه الخاصة ويجب أن تحترم، موضحا أنهم إنتهوا من تطوير 5 مساجد حتى الأن .

وأضاف حماده محمد، أنه يوجد مشاركة من المجتمع المدنى من حيث الخدمات والخامات والأدوات فالمسجد العمرى والمسجد الكبير بشونى وفر لهم جميع الخدمات المطلوبة لهذه المبادرة، وذلك بمساندة ودعم الدكتور محمد قحيف، إمام المسجد، ليظهر المسجد بشكل جيد خاصه بعد مرور 25 عاما على إنشائه.

فيما قال الشقيق الأصغر، إن المبادرة لم تقتصر على مساجد القرية فقط ولكنها ستمتد إلى مساجد القرى المحيطة فور الإنتهاء من مساجد القرية، موضحا أنهم سعداء بالعمل على تطوير هذه المساجد ودور العبادة، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمل إعلان لمن يريد المشاركة فى هذه الأعمال التطوعية من شباب القرية، وذلك لتطوير القرية ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى النهوض بالدولة.

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (1) - Copy
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (1) - Copy

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (1)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (1)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (2)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (2)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (3)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (3)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (4)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (4)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (5)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (5)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (6)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (6)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (7)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (7)

 

تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (8)
تزيين المساجد بالرسوم الزخرفية (8)

 


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