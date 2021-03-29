اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 10:17 م
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أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

الإثنين، 29 مارس 2021 10:00 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1713 دولار فى التعاملات الفورية.
 
أسعار الذهب اليوم
 
عيار 18 سجل 647 جنيها للجرام
 
عيار 21 سجل 755 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل 863 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب 6040 جنيها
 
أونصة الذهب 1713 دولارا
 
وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً إذ قلص صعود الدولار والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
 
وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية %1.5 إلى 1705.90 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة للذهب %1.6 إلى 1704.60 دولار للأونصة.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية %5.5 إلى 2529.30 دولار للأونصة بينما تراجعت الفضة %2.1 إلى 24.52 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1% إلى 1172.60 دولار للأونصة.
 
 

سعر الذهب

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

توقعات أسعار الذهب

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