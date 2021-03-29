أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1713 دولار فى التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 647 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 755 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 863 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6040 جنيها

أونصة الذهب 1713 دولارا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً إذ قلص صعود الدولار والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية %1.5 إلى 1705.90 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة للذهب %1.6 إلى 1704.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية %5.5 إلى 2529.30 دولار للأونصة بينما تراجعت الفضة %2.1 إلى 24.52 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1% إلى 1172.60 دولار للأونصة.