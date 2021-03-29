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أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN .. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 03:22 م
أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN .. فيديو الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

كشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.

من ناحية أخرى أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس لـ "اليوم السابع"، أن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نحاج رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، مؤكد أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.

وكشف مميش أن السفينة سوف تخضع لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.


السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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