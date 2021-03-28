8 حاجات بتعمليها بتأثر علي الجنين..أشهرها وضعيه النوم الخاطئة

نهير عبد النبى

الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة فى حياتها ولكنه قد يكون أيضًا محيرًا ، خاصة بالنسبة للأمهات لأول مرة، فيما يتعلق بما يجب وما يتطلب ضرورة تجنبه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل نتيجة لذلك، هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها الأمهات في الثلث الثالث من الحمل وتؤثر على صحتها وصحة الجنين، حسب ما ذكره موقع medicalnewstoday.

هناك 8 من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يجب على الأمهات تجنب ارتكابها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل .

1: وضعية النوم الخاطئة

يتوسع البطن قليلاً ويتحرك الرحم قليلاً لأعلى للحصول على مساحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، نظرًا لأن الطفل يكون أثقل كثيرًا في الثلث الثالث من الحمل ، فإن النوم على الظهر يمكن أن يسبب عدم الراحة ويحد من تدفق الدم إلى الرحم، أفضل وضع للنوم خلال هذا الوقت هو النوم على الجانب الأيسر من الجسم.

2: الأكل لشخصين

قد ينصح الكثير من الناس بتوقع أن تأكل الأمهات لشخصين ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل عندما يكون الطفل أكبر ومع ذلك ، فإن تناول سعرات حرارية أكثر من المطلوب قد يسبب مشاكل ، مثل سكري الحمل، و تحتاج الأمهات الحوامل بالتأكيد إلى تناول المزيد من الطعام أثناء الحمل ، ولكن ليس لشخص آخر بالكامل وبصورة أدق ، يجب أن يأكلوا ما يكفي لأنفسهم وللجنين، ألقِ نظرة على كيفية الحفاظ على خطة نظام غذائي صحي لضمان حصولك أنت وطفلك على جميع العناصر الغذائية المطلوبة.

3:قلة النوم

قد تتنازل بعض الأمهات الحوامل عن نومهن في محاولة للحفاظ على توازن العمل والحياة الشخصية في كثير من الأحيان ، تحاول الأمهات في الثلث الثالث من الحمل القيام بأكبر قدر ممكن من العمل قبل أن يأتي الطفل لتحرير الوقت لذلك ، يفقدون وقت النوم والراحة الذي يحتاجونه بشدة، وهو أمر مهم للغاية الحصول على نوم جيد أثناء الحمل سيجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية.

4: تجنب ممارسة الرياضة

ما لم يوصِ طبيب النساء والتوليد بعدم القيام بأي نشاط بدني ، فلا يوجد سبب وجيه لتخطي التمارين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، تساعد تمارين الحمل مثل المشي والركض وتمارين قاع الحوض وغيرها في تحضير الجسم للولادة وتحافظ أيضًا على شعور الأم بلياقة بدنية حتى الولادة.

5:عدم الأكل الكافي

تبدأ الكثير من الأمهات في الانزعاج من زيادة الوزن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل وتقليل السعرات الحرارية التي يتناولنها يمكن أن يكون هذا أمرًا سيئًا لأن الطفل وجسمه قد لا يحصل على كل التغذية المطلوبة ، مما يسبب النقص يمكنك أن تقرأ عن الأطعمة التي تزيد من وزن طفلك خلال الثلث الثالث من الحمل .

6: الحصول على المشورة الطبية من الانترنت



بفضل توفر إجابات لكل شيء تقريبًا عبر الإنترنت ، يلجأ الكثير من الأشخاص ، وخاصة السيدات الحوامل ، إلى الإنترنت للحصول على المشورة الصحية بالنسبة لأي أسئلة تتعلق بالصحة في الثلث الثالث من الحمل ، يُنصح دائمًا بالتماس المشورة الطبية المهنية والاعتماد عليها فقط.

7: كثرة السفر والتنقل



هذه واحدة من أهم نصائح الحمل في الثلث الثالث من الحمل، السفر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعرض الأم والطفل للكثير من المخاطر غير الضرورية، يجب على الأمهات الحوامل السفر فقط عند الضرورة القصوى قد ترغب في القراءة عن الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء السفر عندما تكونين حاملاً .

8: لبس الحذاء الخطأ



الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل هي عندما تكون البطن أكبر حجمًا وقد يتسبب ذلك أحيانًا في مشاكل في التوازن، وقد يتسبب ارتداء الأحذية الخاطئة ، مثل الكعب العالي ، في وقوع حوادث قد يكون لها تداعيات مؤسفة على الحمل.