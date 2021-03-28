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ولى العهد السعودى يطلق أكبر برنامج تشجير فى العالم بـ40 مليار شجرة

الأحد، 28 مارس 2021 10:17 م
ولى العهد السعودى يطلق أكبر برنامج تشجير فى العالم بـ40 مليار شجرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
كتب ـ هشام عبد الجليل

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أعلن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، عن أكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، بالشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى الشرق الأوسط.

وتعمل المبادرة على استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة، بما يمثل 5% من الهدف العالمى لزراعة 1 تريليون شجرة، بالإضافة لتخفيض 2.5% من معدلات الكربون العالمية، وتخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط فى المنطقة بأكثر من 60%، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية.

وهذه المبادرة تؤكد تصميم المملكة العربية السعودية على إحداث تأثير عالمى دائم وانطلاقا من دورها الريادى، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.

 

 

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