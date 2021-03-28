وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور مصابى حادث قطار سوهاج.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، وفد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارتهم للمحافظة لمتابعة تداعيات حادث قطارى طهطا.

وضم الوفد النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والنائب احمد فوزى، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقي، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتي .

وعقب لقاء المحافظ بمكتبه قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث زاروا مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج التعليمى.

كما أستقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الوفد داخل مستشفى سوهاج الجامعى وتم عمل جولة تفقدية للإطمئنان على حالة المصابين، وتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم وتلبية كافة طلباتهم.



















