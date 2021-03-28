اليوم السابع
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وزيرة التعاون الدولى: نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد وتعزيز الاستدامة

الأحد، 28 مارس 2021 03:44 م
وزيرة التعاون الدولى: نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد وتعزيز الاستدامة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .
 
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها، باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بملجس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، المشروعات الناجحة الممولة من شركاء التنمية، في صعيد مصر، مشيرة إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاقتصادي الدائري وإمداد المزارعين بالطاقة الشمسية .
 
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية خلال 2020 بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى ودعم القرى الأكثر احتياجًا.
 
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مجلس النواب

التعاون الدولي

الاقتصاد

الاقتصاد المصرى

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