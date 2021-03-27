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الحسابات الفلكية تؤكد أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل والعيد الخميس 13مايو

السبت، 27 مارس 2021 12:00 ص
الحسابات الفلكية تؤكد أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل والعيد الخميس 13مايو غره شهر رمضان
كتب محمود راغب

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ينتظر ملايين المسلمين حول العالم قدوم شهر رمضان الكريم، ويتساءل البعض عن موعده وأول أيامه بالتحديد ماذا سيكون من أيام الأسبوع.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا 13 أبريل المقبل والذى يوافق يوم ثلاثاء، وتكون عدد شهر رمضان 30 يوما.

ويكون بذلك عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13/5/2021م) وصلاته الساعة الخامسـة وثمانى وعشرين دقيقـــة صباحاً بمدينة القاهرة.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 


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الفلك

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