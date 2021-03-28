نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ 414

نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور الدسوقي الدسوقي فودة أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بطب الأزهر، والشهيد الدكتور محمود عزت استشارى الأمراض الباطنة، وذلك بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتيهما، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى .414

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيدا، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيدا، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى.

وبلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيدا فى مايو 2020، و50 طبيبا فى يونيو 2020، و23 طبيبا فى يوليو 2020، و22 طبيبا فى أغسطس الماضى، و22 شهيدا فى سبتمبر الماضى، و12 شهيدا فى أكتوبر الماضى، و24 شهيدا فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيدا خلال ديسمبر 2020.