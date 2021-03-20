اليوم السابع
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عضو الأطباء: اعتماد أوراق الوفاة الإصابية لـ91 طبيبا من شهداء كورونا حتى الآن

السبت، 20 مارس 2021 02:00 ص
عضو الأطباء: اعتماد أوراق الوفاة الإصابية لـ91 طبيبا من شهداء كورونا حتى الآن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بالكورونا برئاسة الدكتور أيمن الأمين، رئيس اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، قد أعتمدت خلال اجتماعها الثانى أوراق 37 حالة وفاة إصابية لشهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 10 من أطقم التمريض، و7 إداريين، وصحيين.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى أعداد شهداء الأطباء الذين تم اعتماد أوراق الوفاة الإصابية لأسرهم حتى الآن هو 91 حالة، من إجمالى حوالى 402 شهيد مُسجلين بالنقابة العامة،  مشيرا إلى أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020.
 
وأشار إلى أن إجمالى ما تم اعتماد أوراق لشهداء الفريق الطبى بكافة تخصصاته، هو: 91 طبيب، و29 من التمريض، وصيدلى، و8 إداريين صحيين وفنيين وإداريين.
 
ويستحق أسر شهدا كورونا طبقا لقرار اعتبار ( كورونا إصابة عمل ) معاش إصابة عمل، وتقدر قيمة الحد الأقصي لمعاش للشهداء عام 2020 - هو (  5600 جنيه)، والحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2021  هو ( 6480 جنيه)، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020 -  ( 7000 جنيه )  ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، إلا أن الحد الأقصي التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيها.

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