اليوم السابع
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ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ سفينة حاويات بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 04:48 م
ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ سفينة حاويات بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية.. صور سفينة الحاويات
دمياط معتز الشربينى

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نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات XPRESS Nile والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى الماكينات الرئيسية لها على بعد حوالى 8 أميال بحرى من ميناء دمياط .

وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 متراً وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

وقام اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة الميناء بالعرض على المهندس كامل الوزير - وزير النقل الذى وجه بسرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظاً على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصاً على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.

وأكد وزير النقل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء.

ودفعت هيئة الميناء بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيداً للبدء فى عملية الإصلاح لمحركاتها .

 

جانب من اعمال قطر السفينة
جانب من اعمال قطر السفينة

 

سفينة الحاويات
سفينة الحاويات

 

ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ وقطر سفينة حاويات بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية
ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ وقطر سفينة حاويات بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية

 


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