ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ سفينة حاويات بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية.. صور

دمياط معتز الشربينى

نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات XPRESS Nile والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى الماكينات الرئيسية لها على بعد حوالى 8 أميال بحرى من ميناء دمياط .

وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 متراً وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

وقام اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة الميناء بالعرض على المهندس كامل الوزير - وزير النقل الذى وجه بسرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظاً على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصاً على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.

وأكد وزير النقل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء.

ودفعت هيئة الميناء بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيداً للبدء فى عملية الإصلاح لمحركاتها .



جانب من اعمال قطر السفينة



سفينة الحاويات