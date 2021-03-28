اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل بائع خلال مشاجرة بسبب خلافات البيع فى سوق البدرشين

الأحد، 28 مارس 2021 11:12 ص
مقتل بائع خلال مشاجرة بسبب خلافات البيع فى سوق البدرشين مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى بائع مصرعه، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية خلال مشاجرة بسوق تجاري في البدرشين، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 


مشاجرة

مصرع بائع

قتل بائع بالبدرشين

جريمة البدرشين

سوق البدرشين

جريمة فى السوق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة