مقتل بائع خلال مشاجرة بسبب خلافات البيع فى سوق البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى بائع مصرعه، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية خلال مشاجرة بسوق تجاري في البدرشين، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.