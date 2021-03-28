مصر للطيران تسير 54 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 4837 راكبا

كتبت ـ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 54 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 4837 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، أربيل، ندچمينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، باريس، ابوچا، دبي، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، ابوظبي، فيينا، برشلونة، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، اديس ابابا)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4837 راكبا.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.