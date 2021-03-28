محافظ جنوب سيناء يستقبل المواطن الأردنى عاشق شرم الشيخ ويهديه مفتاح المدينة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، المواطن الأردنى "يزن عدنان " الملقب بعاشق شرم الشيخ ، والذى زار المدينة أكثر من 130 مرة ويعتبرها وطنه الثانى، وقام المحافظ بإهدائه مفتاح المدينة تقديرا له ولعشقه للمدينة، وأكد له أنه مرحب به دائما هو وأسرتة فى مدينة السلام .

وأشار المواطن الأردنى ، إلى أنه قد زار العديد من المدن السياحية الكبرى فى العالم بحكم عمله كرجل أعمال ، وأنه يشهد أن شرم الشيخ تضاهى كبريات المدن العالمية السياحية ، بل إنها تتفوق عليها فى توافر كافة سبل الراحة والأمن والأمان ، وأنه يواظب على زيارة المدينة منذ عام 1992 هو وأسرتة حتى الآن ، وأنه أكثر من زياراتة فى الفترة الأخيرة محتميا بها هو وآسرتة من تداعيات فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أجمع ، والتى لم تسجل فى شرم الشيخ إلا نسب ضئيلة جدا من الإصابات لاتذكر ، وأنها بالفعل مدينة آمنه من كافة الوجوة ، وأضاف أنه يثمن ويتابع جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، فى الارتقاء بالمدينة دائما ، ويتمنى لها النجاح المستمر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .