محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان عقد اتفاق لمصنع التمور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد ، اليوم الاحد، عقد اتفاق لإدارة وتطوير وتشغيل مصنع التمور بمحافظة الوادي الجديد.

من جانبه قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن الهيئة تسعى للمشاركة في تنمية إقليم الصعيد مع كافة أجهزة الدولة لدفع عجلة التنمية بناءاً على تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتنفيذ مشروعات الدولة التنموية وفتح فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد وأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكثيرة المخطط والمزمع تطويرها وإدارتها وتشغيلها مع باقي محافظات إقليم الصعيد وأن الهيئة تفتح ذراعيها للجميع للوصول إلى الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية الحقيقية بها .

وصرح وائل أبوطالب، المتحدث الإعلامي للهيئة، أن محافظة الوادي الجديد تنتج حوالي 140 ألف طن بلح صعيدي نصف جاف سنوياً عالي الجودة يتم تسويقه داخليا وخارجياً بنسبة 50% من الطاقة الإنتاجية وأن الهيئة تسعى لرفع كفاءته إلى نسبة 100% مما ينعكس أثره اجتماعيا واقتصاديا كما يتضمن هذا المصنع خط إنتاج ومستلزمات التعبئة والتغليف والتبريد لتخزين التمور واستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوى البلح وألياف غذائية صحية واستخدام جريد النخيل في صناعة الأثاثات الخشبية وإعادة تدوير مخلفات النخيل واستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي .