محافظ الدقهلية يسلم عقود 420 وحدة جديدة لـ420 أسرة ونقلهم لها بصفة مؤقتة

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وبالتنسيق الكامل مع الدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالبدء في تسليم عقود إعادة تخصيص الوحدات السكنية وأمر الدفع لسكان عمارات الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة .

وقال " المحافظ "، إن عدد الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها هي (420) وحدة سكنية لعدد (420) أسرة، وسيتم نقلهم بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع .

وأشار " مختار "، إلي أن أنه سيتم منح ايجار شهري 1200 جنيه لسكان هذه العمارات لمدة عامين، وايجار مقدم لمدة عام، ويتم التجديد كل 6 أشهر أو لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع أيهم أقرب .

وفي ذات السياق أكد " المحافظ "، علي أنه بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية تم وضع خطة تعتمد علي هدم وإزالة تلك العمارات المتهالكة، ونقل سكانها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي تقرب مدته من عامين بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

ومن ناحية أخري تضمن العقد الموقع بين المحافظة وبين سكان تلك العمائر الزامهم بالاخلاء التام لوحداتهم السكنية في موعد أقصاه 10/4/2021، علي أن يتم إعادة تسكينهم مرة أخري بعد الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيب والمرافق العامة للعمارات الجديدة .

كما أشار " مختار "، إلى أن المحافظة ستواصل تسليم العقود لسكان تلك العمارات من خلال المركز التكنولوجي بالمحافظة، الذي تم إعداده خصيصاً لتلقي طلبات المواطنين والعمل علي حل كافة مشاكلهم وتقديم خدمة متميزة لهم .