ما هى الشيخوخة المبكرة عند الأطفال وأعراض الإصابة؟

نهير عبد النبى

الشيخوخة المبكرة من الاضطرابات الوراثية النادرة التى يعانى منها بعض الاطفال وتتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من السنتين الأوليين من حياتهم، ويظل الأطفال المصابين بفيروس كورونا طبيعيين عند الولادة وخلال السنة الأولى، تبدأ العلامات والأعراض، مثل النمو البطيء وفقدان الشعر في الظهور.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تعتبر مشكلات القلب أو السكتات الدماغية السبب النهائي للوفاة لدى معظم الأطفال الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع لطفل يعاني الشياخ حوالي 13 عامًا، وقد يموت بعض المصابين بالمرض في سن أصغر وقد يعيش آخرون لفترة أطول قد تصل إلى 20 عامًا.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الشيخوخة المبكرة عند الأطفال

س: ما هى أعراض الشيخوخة المبكرة عند الأطفال؟



1:تباطؤ النمو وانخفاض الطول والوزن عن المتوسط.

2:وجه ضيق وفك سفلي صغير وشفاه رفيعة.

3:رأس كبيرة غير متجانسة مع الوجه.

4:عيون بارزة وانغلاق غير كامل لجفون العين.

5:تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب.

6:طبقة جلد رقيقة ومنقطة وبها تجاعيد.

7:أوردة مرئية.

س:ما هى المشاكل الصحية التى يعانى منها مرضى الشيخوخة المبكرة؟



1:أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة المترقية.

2:صلابة وتشدد الجلد على الجذع ونهايات الأطراف (مشابه لتصلب الجلد).

3:تأخر تكوين الأسنان أو تكونها بشكل غير طبيعي.

4:فقدان جزئي للسمع؟

5:فقدان الدهون تحت الجلد وفقدان تكتل العضلات.

6:تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام.

7:تيبس المفاصل.

8:خلع فى مفصل الورك.

9:مقاومة الأنسولين.

س:ما هى أسباب الإصابة بالشيخوخة المبكرة عند الأطفال؟



قد تكون طفرة جينية واحدة مسئولة عن الإصابة بالشيخوخة المبكرة الجين، المعروف باسم لامين أ (LMNA)، يصنع بروتينًا ضروريًا لتثبيت مركز (نواة) الخلية معًا، عندما يكون لهذا الجين عيب (طفرة)، يتم إنتاج شكل غير طبيعي من بروتين لامين أ يسمى بروجيرن ويجعل الخلايا غير مستقرة. ويبدو أن هذا يؤدي إلى حدوث الشيخوخة المبكرة.

وعلى عكس العديد من الطفرات الجينية، نادراً ما تتوارث الشيخوخة المبكرة بين الأسر، وتندر فرصة الإصابة بالطفرة الجينية في معظم الحالات.