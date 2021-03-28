ما الذي يسبب الزغطة عند الأطفال حديثي الولادة وكيفية التخلص منها؟

كتبت فاطمة خليل

الزغطة أو الفواق من الأشياء التي قد تصيب الأطفال الرضع بشكل كبير، وقد يتساؤل الآباء والأمهات عن سبب الزغطة عند الأطفال حديثي الولادة، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب الزغطة عند الأطفال وكيفية التخلص منها، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

لماذا يصاب الأطفال الرضع بالزغطة؟



من المرجح أن يكون سبب الزغطة تهيج الحجاب الحاجز، العضلة الموجودة في قاعدة الرئتين في بعض الأحيان ، تبدأ تلك العضلة في التشنج ويؤدي ذلك إلى إغلاق الحبال الصوتية.

يمكن أن يصاب الأطفال في مرحلة النمو بالزغطة حتى قبل ولادتهم، وقد شعرت العديد من النساء الحوامل بالخفقان في بطونهن.

الزغطة شائعة بشكل خاص عند الأطفال حديثي الولادة والرضع ولا نعرف السبب الدقيق ولكن قد يكون سبب الفواق هو زيادة الغازات في المعدة، إذا كان الأطفال يفرطون في تناول الطعام أو يبتلعون الهواء أثناء الأكل ، فقد يتسبب ذلك في تمدد المعدة وفرك الحجاب الحاجز ، مما يؤدي إلى حدوث تلك الفواق.

الارتجاع المعدي المريئي



عادة، لا تزعج الزغطة الأطفال لكن في بعض الأحيان ، تكون علامة على الارتجاع المعدي المريئي، حيث يتسبب الارتجاع في عودة حمض المعدة إلى مريء الطفل.

إذا كان طفلك يعاني من ارتجاع المريء، فلن تكون الزغطة العرض الوحيد والرضع الذين يعانون من الارتجاع لديهم أيضًا علامات مثل:

-السعال.

-التهيج والبكاء.

-تقوس الظهر، خاصة أثناء أو بعد الرضاعة.

إذا لاحظت هذه العلامات، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان طفلك يعاني من ارتجاع المريء.

كيفية إيقاف الزغطة عند الأطفال الرضع



إذا لم يكن لدى طفلك أعراض ارتجاع المريء، فلا داعي للقلق بشأن الزغطة، وهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لعلاج الزغطة.

تغيير أوضاع التغذية

حاول إطعام طفلك في وضع أكثر استقامة، وقد يساعد وضع طفلك على الوسادة حتى لا يكون مستلقياً على امتصاص هواء أقل في أوقات الوجبات.

التجشؤ بشكل متكرر

يساعد التجشؤ عادة في حل الزغطة، تجشؤ طفلك أثناء الرضاعة لمنع الزغطة.

اللهاية أو التيتينا

يمكن للهايات أو "التيتينا" أحيانًا أن توقف الزغطة في مساراتها، حيث أنها يمكن أن تساعد في استرخاء الحجاب الحاجز.

ماء غريب

ماء غريب عبارة عن مزيج من الأعشاب التي لا تستلزم وصفة طبية يتم تسويقها كعلاج للمغص ومشاكل البطن ويجد بعض الآباء أنه يساعد في الزغطة أيضًا.

وتتوقف الزغطة من تلقاء نفسها ولا تسبب إزعاجًا للأطفال، لذلك لا تشعر أنك بحاجة إلى علاجهم.