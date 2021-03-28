اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن مشروع توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور

الأحد، 28 مارس 2021 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور نفط ارشيف
كتبت- مروة الغول

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 تعد مصفاة ميدور، من المصافى التى لها دور مهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للسوق المحلى، خاصة البنزين والسولار، كما يمثل مشروع التوسعات الجديدة الجارى تنفيذه نقلة نوعية فى منظومة التكرير، والذي سيساهم فى تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (بنزين وسولار) بحلول عام 2023، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروع التوسعات والتي كانت كالتالي ..
 
 
1- تكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار .
 
2- يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60% .
 
3- المخطط الانتهاء منه ووضعه على الإنتاج فى الربع الأول من عام 2022.
 
4- سيساهم فى استدامة استقرار سوق المنتجات البترولية .
 
5- تم الانتهاء من إعادة تأهيل 80% من الوحدات الأصلية للمصفاة وصولاً لنسبة 100% تشغيل آمن كأحد اشتراطات زيادة الطاقة الإنتاجية.
 
 

البترول

الغاز

البنزين

السولار

المنتجات البترولية

تحقيق الاكتفاء الذالتي من البنزين

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