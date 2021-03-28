قمر شهر شعبان يكتمل بدرا الليلة ويزين سماء مصر فى مشهد بديع

تشهد سماء مصر والوطن العربى مساء اليوم الأحد 28 مارس 2021 اكتمال القمر لشهر شعبان 1442 وهو يمثل أول بدر من ثلاثة بدور فى فصل الربيع بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية وهى فرصة للتصوير الفلكى.

القمر سيشرق فوق الأفق الشرقى مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهرى للقمر كبير بالقرب من الأفق ولكن بعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصرى يحدث فى منتصف كل شهر قمرى. وقد يكون القمر بلون أحمر او برتقالى أثناء شروقه وذلك بسبب الغلاف الجوى لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل التى تصل إلى اعيننا.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 09:48 مساءً بتوقيت السعودية (06:48 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة فى السماء بعد منتصف الليل مائل باتجاه الجنوب وسيبقى يزين السماء إلى أن يغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس.

خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.