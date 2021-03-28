قطار المحاكمات.. قضية طعن نائب مأمور سجن الجيزة والاستماع لشهود خليه أكتوبر

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزه، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"، محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر"، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة.

محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، نظر محاكمة 5 متهمين بالقضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

سماع مرافعة النيابة فى محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة

تستمع الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.