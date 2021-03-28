فوائد الحرنكش على صحتك.. يعزز مناعتك وينقص وزنك

نهير عبد النبى

الحرنكش من الفواكه المحببة للكثيرون ويتميز بشكله المبهج وطعمه المميز، فضلا عن ذلك يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، حيث أنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سى وغيرها من العناصر الأخرى، وحسب ما ذكره موقع ndtv فإن فوائد تناول الحرنكش على صحة الجسم هى:

1- يحتوى الحرنكش على فيتامين سي الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2- يعمل على تحسين صحة النظر حيث أنه غني بالحديد والفيتامينات مما يعزز رؤيتك ويوفر 14 %من الاحتياجات اليومية من فيتامين أ، وهو مفيد للعيون، ويمنع إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3- يحتوى الحرنكش على كمية عالية من الفيتامينات التى تسيطر على ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود المواد الكيميائية النباتية مثل البوليفينول والكاروتينات إلى جانب ألياف البكتين القابلة للذوبان والتى تحافظ على مستويات الكوليسترول السيئة تحت السيطرة وتعزز صحة القلب.

4- يحتوى الحرنكش على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والعظام كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من البكتين الذي يساعد فى امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يجعل العظام أقوى ويتحكم فى حالات مثل الروماتيزم والتهاب الجلد.

5- يمكنه السيطرة على مرض السكر حيث يحتوى الحرنكش على ألياف ضخمة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتى يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكرى، ويمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم.

6- يحتوى الحرنكش على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، مما يعمل على خفض الوزن.

7- تلعب الألياف دورًا مهمًا في إدارة عمليات الجهاز الهضمي، حيث انه غنى بالألياف ويمكن اضافتها إلى نظامك الغذائي، علاوة على ذلك، فإن ألياف البكتين التي يحتوي عليها تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي المضطرب، ويمنع الإمساك .

8- يحتوى الحرنكش على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للالتهاب والاحمرار والتورم.