غادة والى تطالب بتضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومات لمواجهة الفساد

كتب عبد الحليم سالم

أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، على أهمية مكافحة الفساد نظرا لتأثيره السلبى على الاقتصاد العالمى وزيادة كلفته، جاء ذلك خلال ندوة مع غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل عبر الانترنت .

أضافت والى أنه لابد من الدفع بكل السبل لمواجهة الفساد فى منطقتنا من خلال القوانين والتحول الرقمى وتمكين المرأة ولا سيما فى ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أنن هذا الأمر يقع ضمن أولويات مصر حاليا .

ولفتت إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية لأزمات اجتماعية وإنسانية كبرى ونشاط لعصابات الجريمة، مضيفة أنه مع تأثر دول العالم أصبح هناك جرائم كبرى، وكان هناك نشاط أعلى من الجرائم السيبرانية التى تجرى على الإنترنت.

وأوضحت أنه تم إصدار تقرير دولى يرصد جرائم الإتجار فى البشر حول العالم، مؤكدة أن التقرير أظهر نقاط خطيرة، حيث إن 30% من ضحايا الإتجار فى البشر نساء، كما أن الاتجار فى البشر بين الأطفال النسبة الأعلى للذكور من الإناث والذى يُستخدم فى الأنشطة غير الشرعية والتسول.

وطالبت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بدور أكبر للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، مشيرة أنه سيكون هناك مؤتمرا كبيرا بشرم الشيخ فى شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وأضافت أنه يتم العمل على برامج لمكافحة الجريمة وفق حقوق الإنسان والبرامج التى نعمل عليها هو إدماج المرأة والشباب فى المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تلك البرامج من منظور حقوقى.