اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على خطة غرفة التجارة الأمريكية لدخول السوق الأفريقى ودعم شركات القارة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:00 ص
تعرف على خطة غرفة التجارة الأمريكية لدخول السوق الأفريقى ودعم شركات القارة غرفة التجارة الامريكية بواشنطن
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لعبت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن دورا مهما في فتح السوق الأفريقي للشركات الأمريكية وللشركات الافريقية في الوقت نفسه، من خلال تلافى العديد من العقبات التي تواجه حركة الاقتصاد في القارة السمراء وذلك من خلال مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي (US-AfBC) حيث يعتبر الصوت البارز في مجتمع الأعمال العالمي الذي يدعو إلى زيادة التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا وبالتعاون مع الغرف الأمريكية ببعض الدول الافريقية ومجالس أعمالها المشتركة.

 

وفى سبيل تدعيم حركة التجارة أنشأت غرفة التجارة الأمريكية لجنة التجارة الخارجية الأمريكية لقيادة مجتمع الأعمال الأمريكي في فترة جديدة من المشاركة غير المسبوقة مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا ، والقطاع الخاص الأفريقي الراسخ ، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs).

 

وبحسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للغرفة بواشنطن فإنه منذ الشروع في برنامج إفريقيا الأولي في مايو 2009 ، خطت الغرفة خطوات كبيرة في سد الفجوة بين الأعمال الأمريكية وأفريقيا.

 

ويمثل إنشاء المركز الخطوة التالية للغرفة كقائد لالتزام القطاع الخاص الأمريكي تجاه إفريقيا ، بهدف تطوير السياسات التي تجذب استثمارات أكبر وتدعم التجارة مع شركاء أمريكا في جميع أنحاء القارة.

 

أضافت الغرفة  إن أكبر العقبات التي تحول دون المشاركة الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا، هي المخاطر المجهولة والمتوقعة حيث يساعد المركز كلاً من الشركات الأمريكية والأفريقية على التخفيف من هذه المخاطر من خلال المناصرة والوصول وتحديد فرص الاستثمار.

 

أوضحت أن الغرفة تفتح علاقاتها مع الأعضاء الرئيسيين في الكونجرس والإدارة والحكومات الأجنبية الأبواب للحوارات الاستراتيجية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، وذلك من خلال مجلس إدارته وفرق العمل والمجالس ومجموعات العمل ، والتى تدعو إلى التركيز الأفريقي الهادف في أجندة التجارة في واشنطن.


غرفة التجارة بواشنطن

الغرفة الأميركية واشنطن

مجلس الاعمال الامريكى الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء لأعضاء الغرفة الأمريكية ومجلس الأعمال: قدمنا حوافز متنوعة للحد من تأثير جائحة كورونا على مجتمع الأعمال.. مصطفى مدبولى: دفعنا 30 مليار جنيه لدعم المصدرين.. و23 مليار دولار حجم استثمارات أمريكا بمصر

الخميس، 25 فبراير 2021 06:07 م

الغرفة الأمريكية تناقش المستقبل المالى وتحتفل بقمة الطيران مارس المقبل

الخميس، 25 فبراير 2021 04:00 ص

كيف تبنى العلامة التجارية من الصفر؟.. الغرفة الأمريكية تجيب فى ندوتها اليوم

الخميس، 18 فبراير 2021 02:00 ص

الغرفة الأمريكية بواشنطن تناقش تكافؤ الفرص في العمل وسد فجوة لقاحات كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 09:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة