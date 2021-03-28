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عواصف ترابية تجتاح مدن الوادى الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 03:46 م
عواصف ترابية تجتاح مدن الوادى الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة.. صور عواصف ترابية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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اجتاحت عواصف ترابية مدن وقرى محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية والرأسية.

ورفعت محافظة الوادى الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

كما حذرت إدارة المرور قائدى السيارات بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

وأكد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد فى غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه الزملوط، بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أى طوارئ وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت محافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، هبوب رياح محملة بالأتربة وسط انخفاض ملحوظ فى درجات حرارة الجو فى مناطق متفرقة بمراكز المحافظة تسبب فى انخفاض فى مستوى الرؤية الافقية والرأسية.

عواصف-ترابية
عواصف ترابية

 

عواصف-ترابية-تجتاح-مدن-الوادي-الجديد-وتحجب-الرؤية-على-الطرق-السريعة--(1)
عواصف ترابية تجتاح مدن الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة

 

عواصف-ترابية-تجتاح-مدن-الوادي-الجديد-وتحجب-الرؤية-على-الطرق-السريعة--(2)
عواصف ترابية تجتاح مدن الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة

 

عواصف-ترابية-تضرب-الوادى-الجديد
عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

 


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