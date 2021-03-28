ضبط 5 أشخاص بحوزتهم تمثال أثرى فى كمين القرنة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة القرنة بالأقصر، من ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه فى أثريتها، خلال مرورهم عبر سيارة ملاكى بالكمين الصحراوى الغربى بالقرنة.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء طارق يحيى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من الرائد محمد مدني رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الصحراوي الغربي بالقرنة، بقيادة الملازم أول محمد عبد التواب معاون مباحث، من ضبط 5 أشخاص، أثنان منهم مقيمان بالسويس، وثالث مقيم بطنطا، واثنين من محافظة قنا، بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه في أثريتها، وذلك خلال أستقلالهم سيارة ملاكي مرور السويس، بكمين الصحراوي الغربي.

وبفحص هواتف الخمسة، عثر على فيديوهات لعدة أماكن تنقيب، وقطع أثرية، وتم التحفظ على المضبوطات ونقل المتهمين إلي ديوان مركز شرطة القرنة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب لجنة من هيئة الآثار لبيان أثرية المضبوطات من عدمه، وباشرت التحقيق مع المتهمين.

يذكر أن القوة الأمنية بكمين الصحراوي الغربي بالقرنة، قد تمكنت من ضبط سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه في أثريتها منذ يومين.