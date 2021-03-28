ضبط ميكانيكي وسروجي سيارات قفزا فوق سور مدرسة بنات لمعاكستهن في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث المنزلة بشمال محافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على ميكانيكي وسروجي سيارات، قفزا داخل مدرسة ثانوي للبنات لمعاكستهن.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطه المنزلة، من المدعو محمد ش 50 سنة مدرس أول كهرباء وإلكترونيات بالمدرسه الثانويه الصناعيه المشتركه، نظام خمس سنوات والكائنة ببندر المنزلة، ومقيم بندر المنزلة، بقيام شابين بالقفز من على سور المدرسه إلى داخلها، لمعاكسه الفتيات في المدرسة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وأفراد الأمن وأمكن ضبطهما، وتبين أن الأول 16 سنة سروجي سيارات، والثاني 15 سنة ميكانيكي، ويقيمان بمنطقه المنزلة الجديده بندر المنزلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.