صحة كفر الشيخ: تطعيم 37 ألفا و282 طفلاً ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت الحملة القومية بكفر الشيخ للتطعيم ضد شلل الأطفال ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ ،وبإشراف الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،اليوم الأحد من تطعيم 37 ألفا و282 طفلاً بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ بنسبة 68%.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،جاءت إدارة فوه فى المركز الأول بنسبة تغطية 79.5٪،تليها إدارة الرياض فى المركز الثانى بنسبة تغطية 76.9٪،ثم إدارة سيدى سالم فى المركز الثالث بنسبة تغطية 74.5٪.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة ، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 5مساءا ، مؤكدة بأن التطعيم آمن وبالمجان ، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة ، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها ، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفرالشيخ .

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،أن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألف و783 طفلاً من عمر يوم وحتى 5سنوات بالمحافظة ، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة ، وذلك من خلال 1245فريقاً طبياً ،وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها ، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.