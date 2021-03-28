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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بنى حرام ضمن "حياة كريمة" غدا

الأحد، 28 مارس 2021 12:26 م
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بنى حرام ضمن "حياة كريمة" غدا قافلة طبية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية بقرية بني حرام التابعة لمركز ديرمواس، وذلك خلال يومي 29 و30 من مارس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين من أهالي القرية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

 

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

ديرمواس

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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