اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان": تطعيم 52% من الأطفال فى اليوم الأول لحملة "ضد الشلل"

الأحد، 28 مارس 2021 11:10 م
"صحة أسوان": تطعيم 52% من الأطفال فى اليوم الأول لحملة "ضد الشلل" حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت نتائج اليوم الأول للجرعة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان، عن تطعيم 131 ألفاً و855 طفلاً بنسبة 52 %، من إجمالى عدد الأطفال المستهدفين بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 252 ألفاً و726 طفلاً.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريقاً فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أن الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

يذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية.

 

 


حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

الصحة

شلل الاطفال

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظات مصر تطعم أطفالها ضمن الجرعة الثانية فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. الإسكندرية تستهدف تطعيم 835 ألف طفل.. ومحافظو الشرقية والدقهلية والقليوبية والأقصر يشهدون بدء المرحلة الثانية للتطعيم

الأحد، 28 مارس 2021 05:30 م

إنطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 02:01 م

اليوم.. 252 ألف طفل بمحافظة أسوان يتلقون التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 28 مارس 2021 04:00 ص

252 ألف طفل بمحافظة أسوان يستعدون لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. غدا

السبت، 27 مارس 2021 02:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة