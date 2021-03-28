"صحة أسوان": تطعيم 52% من الأطفال فى اليوم الأول لحملة "ضد الشلل"

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت نتائج اليوم الأول للجرعة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان، عن تطعيم 131 ألفاً و855 طفلاً بنسبة 52 %، من إجمالى عدد الأطفال المستهدفين بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 252 ألفاً و726 طفلاً.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريقاً فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أن الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

يذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية.