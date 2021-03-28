شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة للسويس، عن قيام شركة Smit، الهولندية بالمشاركة في أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، الجانحة بالقناة، بالاستعانة بقاطرة هولندية، بقوة شد 85 طنا، ومن المقرر أن تصل فى السادسة مساء اليوم للمشاركة فى أعمال تعويم السفينة.

أضاف رئيس هيئة قناة للسويس، أن العمل على تعويم السفينة الجانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، والواقعة فى المجرى الملاحى للقناة بالجهة المقابلة لحى الجناين فى محافظة السويس، على مدار 24 ساعة، من خلال القيام بأعمال التكريك نهارًا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.

وأشار ربيع، بعد وصول القاطرة الهولندية مساء اليوم سوف يرتفع عدد القاطرات المشاركة فى أعمال التعويم إلى 15 قاطرة وكراكتين.

ومن المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين القاطرة "عبد الحميد يوسف" والقاطرة "مصطفى محمود" للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 70 طن وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة، القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.