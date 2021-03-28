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شبورة على الوجه البحرى والقاهرة.. وطقس بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 12درجة

الأحد، 28 مارس 2021 08:00 ص
شبورة على الوجه البحرى والقاهرة.. وطقس بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 12درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء ، بارد على شمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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