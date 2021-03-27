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شبورة 6 أيام واضطراب شديد بالملاحة..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

السبت، 27 مارس 2021 01:42 م
شبورة 6 أيام واضطراب شديد بالملاحة..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 28 مارس 2021 إلى الجمعة 2 أبريل 2021.
 
- يوم الأحد 28 مارس: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
اضطراب شديد فى الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس ، سرعة الرياح ( 85:75 كم / س ) وارتفاع الأمواج من ( 5 : 3 متر ) .
 
-  يوم الاثنين 29 مارس :
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
 - يوم الثلاثاء 30 مارس : . 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
- يوم الأربعاء 31 مارس :
 
فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
 
- يوم الخميس 1 أبريل : 
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
 
- يوم الجمعة 2 أبريل : 
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .
 
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