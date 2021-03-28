سفير ألمانيا بالقاهرة: لا حل لأزمات الشرق الأوسط دون الاعتماد على مصر

كتبت: هناء أبو العز

قال سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر قوية، والحكومات تتعاون بشكل وثيق لدعم وتعزيز السلام فى المنطقة، مشيرًا إلى مجموعة ميونيخ التى تضم فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، وتسعى دائمًا إلى وجود حلول فى الشرق الأوسط.

وأشار نون، خلال مؤتمر صحفى، إلى أخر لقاء جمع وزراء الخارجية الأربعة، استكمالًا للجهود التى تسعى لبحث الأزمات وحلولها فى المنطقة، مشيرًا إلى أن العلاقات فى مصر ايجابية وديناميكية، والأرقام تؤيد ذلك، ولا يتم شيء دون الرجوع إلى مصر.

ولفت سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى وجود تطورات إيجابية فى ملف ليبيا وعملية برلين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وألمانيا، مؤكدًا أن مصر شريك أساسى ومحورى، وفى إطار هذا العملية هناك تعاون مفعم بالثقة يوميًا لإيجاد حل يراعى مصالح كافة الأطراف، ومصالح مصر، والتعاون يجرى على قدم وساق.

وأكد سيريل نون، أن مصر شريك لا غنى عنه، قائلًا: "هذا البلد الكبير الذى تربطنا به علاقات وثيقة ونعمل معه على تطوير العلاقات إلى الأمام وله أهمية محورية فيما يتعلق بموقعه، وإشعاعه تجاه المنطقة الأفريقية وشرق الأوسط ولاسيما من الوجهة الاقتصادية، موضحًا أن الأشهر القادمة ستشهد تعاونًا وثيقا من أجل الدخول إلى المستقبل بين كافة الأطراف.