اليوم السابع
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حياة كريمة: توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الأحد، 28 مارس 2021 02:00 ص
حياة كريمة: توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تنفيذ أعمال توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية التقدم مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.
 
وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، فى تقرير خاص حصل عليه "اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى وبناء وإعادة تأهيل المبانى الحكومية، والعمارات السكنية بالقرية، ورفع كفاءة مركز شباب جلبانة، قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدة البيطرية بجلبانة ،  بالاضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال البناء لمجمع المصالح الحكومية لخدمة المواطنين.
 
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
 
 

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