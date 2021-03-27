اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة " ببنى سويف

السبت، 27 مارس 2021 12:01 م
الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة " ببنى سويف الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
المحافظات - هانى فتحى - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، قافلة بقرية علي زيدان بمركز ناصر، مكونة من 9 عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ، الأسنان ، النساء ،الرمد ، الأسنان ، الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة ، حيث تم الكشف على 1333 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان "معمل دم 80- معمل طفيليات 46 - حالات الأشعة 39- استصدار 9 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 31 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة ".

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 93 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا" - الامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنا .

 من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة ، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، ومسئول الإمداد الطبي ، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف فى بيان له ، عن انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية ، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة ، بتنفيذ قافله طبية متعددة التخصصات بقرية البسلقون مركز كفر الدوار ، خلال يومي 24 25 مارس الحالي.

وصرح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيرة ، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة ، تنظيم الأسرة ، النساء والتوليد ، أنف وأذن ، مسالك بولية" ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة، وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

وتمكنت القافلة على مدار اليومين ، من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1679 مواطناً من أهالي القرية ، تنوعت ما بين 390 حالة باطنة ، 217 حالة جراحة عامة ، 109 نساء وتوليد ، 411 حالة أطفال ، 129 حالة مسالك بولية ، 153 حالة أنف وأذن ، 182 حالة جلدية ، و 88 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان  .

إجراء التحاليل بالقافلة الطبية
إجراء التحاليل بالقافلة الطبية

 

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية

 

صرف الادوية بالقافلة الطبية
صرف الادوية بالقافلة الطبية

 

قافلة طبية بقرية على زيدان
قافلة طبية بقرية على زيدان

 


بنى سويف

حياة كريمة

صحة بنى سويف

وكيل صحة بنى سويف

البحيرة

صحة البحيرة

الكشف على المواطنين

قافلة طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخدم 10 آلاف نسمة.. افتتاح قافلة طبية تنموية شاملة بقنا غدا

السبت، 27 مارس 2021 08:00 ص

قوافل طبية للكشف على المواطنين وطلاب المدارس بالمنيا وبنى سويف مجانا.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 03:43 م

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى حى شرق أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 21 مارس 2021 11:07 ص

محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بعرب مطير ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور وفيديو

الجمعة، 19 مارس 2021 12:01 م

توقيع الكشف الطبى على 1973 مواطنا فى قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

الخميس، 18 مارس 2021 09:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة