حكاية الشيخ عاطف أشهر صنايعى كفيف بالبحيرة "فيديو"

البحيرة ناصر جودة

"فقد البصر لم يوقفنى عن الشغل، وطول ما فيه إرادة مفيش مستحيل" بهذه الكلمات المقتضبة يمكن اختصار قصة كفاح عاطف سعيد الذى فقد بصره منذ ولادته ورغم ذلك تحدى كل الصعاب والظروف القهرية ليعمل ببراعة فى مجال إصلاح الدراجات بقريته بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

ويروى عاطف سعيد أو الشيخ عاطف كما يلقب الذى يبلغ من العمر 38 عاما حكايته المثيرة خلال بث مباشر لـ"اليوم السابع" قائلا "فقدت بصرى منذ ولادتى ورغم ذلك لم يتسرب اليأس إلى نفسى.. وكنت سعيد بحياتى بحلوها ومرها لأن الإعاقة اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى"

وأضاف، حفظت القرآن الكريم من صغرى وده اللى إدانى قوة وإصرار لمواجهة المعيشة الصعبة لغاية ما اشتغلت فى مجال تصليح العجل علشان اصرف على أسرتى المكونة من الزوجة و4 أولاد.

وعن كيفية إصلاح الدراجات رغم فقده بصره أكد الشيخ أن دخول أى مجال لعمل المكفوفين يتطلب إرادة وقوة عزيمة.. والحمد لله تعلمت المهنة بالممارسة من خلال إصلاحى الدراجات الخاصة بأشقائى، وباعتمد على حاسة اللمس فى الإصلاح، ده يعوض النظر.



أشهر صنايعى عجل كفيف فى البحيرة



أشهر صنايعى عجل كفيف فى البحيرة



أشهر صنايعى عجل كفيف فى البحيرة



أشهر صنايعى عجل كفيف فى البحيرة