ونقلت دورية"ديفنس نيوز"،المتخصصة فى الشئون الدفاعية، عن التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية، أشارت فى أخر تقرير لها عام 2020، إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف برنامج تحديث مقاتلات "اف 35" إلى 14.4 مليار دولار نتيجة لتحديات تواجه تطوير واختبار بعض التقنيات الجديدة.

وأضافت الدورية الأمريكية أن البنتاجون، عبر برنامج "أف 35 بلوك 4" لتحديث مقاتلات "إف 35" الذى بدأ رسميا فى عام 2018، سيقوم بتطوير معدات وبرمجيات مقاتلات لوكهيد مارتن، بإضافة قدرات جديدة فى تسليح المقاتلة وأنظمة حوسبتها.

ونبه مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إلى أن زيادة التكاليف (1.9 مليار دولار) يرجع إلى عدة أسباب منها زيادة تكلفة اختبارات الطيران إلى 705 مليون دولار، وتكاليف عامة وإدارية تصل إلى 471 مليون دولار، إلى جانب إنشاء معمل تدريب جديد بتكلفة 336 مليون دولار، فضلا عن تكلفة مجموعة تحسينات في نظام الحوسبة، والمعروفة باسم "Technology Refresh 3"، بقيمة 296 مليون دولار.

وبمجرد الإعلان تلك الأرقام، انتقد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى آدم سميث تلك التكاليف الباهظة، قائلا إن الأمة يجب أن "تتوقف عن إلقاء الأموال فى تلك القذارة"، على حد وصفه.

من جانبه،قال المدير التنفيذى لبرنامج "إف-35" الجنرال إريك فيك إن هناك تقدما تم إحرازه في البرنامج بالرغم من وجود بعض المخاطر ولكن تتم إدارتها بفعالية، على حد قوله.

