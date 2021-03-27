اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 64.57 دولار لبرنت .. و60.97 للخام الأمريكى

السبت، 27 مارس 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 64.57 دولار لبرنت .. و60.97 للخام الأمريكى نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط ، 64.57 دولار لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار2.62 دولار أو ما يوازي 4.2%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.97 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 2.42دولار أو ما يوازي 4.1% وذلك عن التسوية أمس الجمعة .
 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 3%، وذلك بعد تسجيل أسعار النفط  انخفاضا حوالي 6% خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لتأثر توقع الطلب علي النفط بتجدد إجراءات الإغلاق في الدول الأوروبية مع  تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

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