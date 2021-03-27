أسعار النفط تسجل 64.57 دولار لبرنت .. و60.97 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 64.57 دولار لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار2.62 دولار أو ما يوازي 4.2%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.97 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 2.42دولار أو ما يوازي 4.1% وذلك عن التسوية أمس الجمعة .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 3%، وذلك بعد تسجيل أسعار النفط انخفاضا حوالي 6% خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لتأثر توقع الطلب علي النفط بتجدد إجراءات الإغلاق في الدول الأوروبية مع تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.