تحريات حادث طريق السخنة تؤكد مسئولية الفتاة عن التصادم لسيرها عكس الاتجاه

السويس- سيد نون

كشفت تحريات المباحث في قضية مصرع فتاة بطريق السويس - العين السخنة أمس السبت بعد تصادمها بسيارة نقل.

وأكدت التحريات الأمنية، أن الفتاة كانت تسير بالسيارة عكس اتجاة الطريق، مما أدى إلى تصادمها واشتعال النيران بها.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق السويس - العين السخنة. وأن الفتاة سنها 20 عاما تدعى "أ.ن"، من سكان القاهرة، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

ووثق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحادث وسير الفتاة عكس الاتجاه بطريق العين السخنة بالسويس حتى حدوث التصادم بين سيارتها وسيارة نقل.

وتسلمت أسرة الفتاة جثمانها، وشيعت جنازة الفتاة اليوم بالتجمع الخامس بالقاهرة.