تجديد حبس مستريح حدائق القبة بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه من مواطنين

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها فى الاستثمار بمجال التجارة، مقابل أرباح.

وكلفت النيابة بسرعة اجراء تحريات المباحث مباحث الاموال العامة. وكشفت التحريات قيام المتهم والمقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وله معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة، مقابل أرباح وعدم تسديده الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات