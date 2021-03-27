ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو

- البطاطس 3.75 جنيه

- البصل بـ 5 الأبيض

- البصل الأحمر 7جنيهات

- الكوسة 6 جنيه للكيلو

- الجزر 6 جنيهات

- الخيار 5 جنيه.

- الجوافة 9 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو

- الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

-الفلفل الألوان 20

- الليمون 20 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 11.5 جنيها.

التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه

البرتقال بسرة 9.5 جنيه

-البرتقال البلدى 5 جنيهات