بدء رصف طريق كورنيش وممشى النيل ببنها.. والمحافظ يلغى الإجازات لإنهاء الأعمال

القليوبية فريق المحافظات

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كورنيش وممشي النيل أمام ديوان عام المحافظة حتى كوبرى كفر الجزار، حيث تابع المحافظ أعمال رصف طريق الكورنيش، حيث تم البدء فى عمل الطبقة السطحية، بالإضافة إلى متابعة رصف الممشي ببلاط الرخام والبازلت.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بمراعاة التنسيق الحضري للممشي وتوزيع أعمدة الكهرباء بشكل متساوي والحفاظ علي المظهر الجمالي والهندسي في كافة الأعمال، مشددا علي ضرورة الإنتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي المدينة والمترددين عليها خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ، اللجنة المشكلة لمتابعة الأعمال بضرورة المتابعة الجيدة والإلتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة من جهاز التنسيق الحضري وإستلام العمل من الشركة المنفذة علي أكمل وجه ومطابق للمواصفات القياسية مؤكدا أن المحافظة تعزم علي إنشاء ممشي حضاري يليق بأبناء القليوبية وبعراقة مدينة بنها.

أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها



أعمال تطوير كورنيش النيل



تركيب أعمدة إنارة بكورنيش النيل



جانب من الأعمال