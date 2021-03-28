بدء المرحلة الثانية لرفع كفاءة طريق إدفو ـ مرسى علم بـ130 مليون جنيه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جارى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التى تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، ومن أبرزها بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو ـ مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه، من أجمالى 60 كم جارى العمل فيها بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد مرور 20 عاما على رصف هذا الطريق الحيوى والذى يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الطفرة غير المسبوقة لتطوير الطرق السريعة والتى تنفذها وزارة النقل تعتبر من أهم مكتسبات الفترة الحالية، ولاسيما طريق إدفو ـ مرسى علم، والذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسوان ، إلى أن هناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 100 كم بين مدينتى أسوان وإدفو، وباعتمادات 540 مليون جنيه من خلال 18 شركة، حيث تم الانتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات، بجانب الانتهاء من 55 كم من طبقة الأساس، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوى.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 57 % من مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى ـ كوبرى أسوان الملجم، والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة، حيث يجرى إنشاؤه بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية، ويصل طوله إلى 23 كم، وبعرض 13 مترا، وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيه، تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى الشرقى .



ازدواج الطريق



جانب من أعمال الرصف



رصف الطريق