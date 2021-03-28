بث مباشر من داخل نفق محطة الزقازيق بعد السيطرة على حريق الأكشاك.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل نفق مشاة بمحطة الزقازيق ، لمتابعة آخر تطورات الحريق الذي شب في الخامسة من مساء أمس ، التهم الأكشاك والمحلات بداخله دون وقوع إصابات بشرية.

وتواجد عمال حي أول الزقازيق لرفع آثار الحريق وشفط مياه الإطفاء لفتح الطريق أمام المواطنين وعودة حركة المشاة. وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكليف المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ بتشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب الحريق والأضرار والتلفيات الناتجة عنه. وجاء الحصر الأولى لعدد الأكشاك التي نشب الحريق بها بلغ 20 كشكا بنفق المشاة أسفل السكك الحديدية، وقامت الأدلة الجنائية والنيابة العامة بمعاينة مكان الحريق لإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.



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