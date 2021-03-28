اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من القوافل الطبية بمحافظة المنوفية

الأحد، 28 مارس 2021 02:05 م
انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من القوافل الطبية بمحافظة المنوفية القوافل الطبية
كتبت ياسمين يحيى

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انطلقت اليوم أولى فعاليات المرحلة الثانية من القوافل الطبية التى تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الرياضة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقتها الرئاسة، خلال مارس الجارى وتستمر حتى يونيو المقبل.

وبدأت الفعاليات بقرية شما مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور عادل السيد مبارك- رئيس الجامعة والدكتورة نانسى اسعد يوسف - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت وزارة الرياضة المشاركة فى النهوض بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التى تخدم النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتلك القرى من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن القوافل تهدف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين والارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، بالإضافة إلى اكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب العملي، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من الأطباء من جميع التخصصات والتمريض وصرف العلاج للمرضى، حيث بلغ عدد الحالات التى تم الكشف عليها حتى الآن إلى 800 حالة وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء الأشعة والتحاليل وإجراء العمليات الجراحية .

كما تم تنفيذ ندوات توعية حول الإدمان وبعض الامراض المزمنة فى إطار توجيهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة .

 

 
الاطمئنان على عمل القوافل
الاطمئنان على عمل القوافل

القافلة الطبية
القافلة الطبية

القوافل الطبية فى المنوفية
القوافل الطبية فى المنوفية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

قوافل طبية فى المنوفية
قوافل طبية فى المنوفية

قوافل طبية فى ممحافظة المنوفية
قوافل طبية فى ممحافظة المنوفية

 


القوافل الطبية

المنوفية

وزارة الشباب و الرياضة

اخبار وزارة الشباب

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