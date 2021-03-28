اليونان تسجل 3133 إصابة كورونا و490 فى جورجيا وأكثر من 84 ألف فى البرازيل

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ذكرت السلطات الصحية اليونانية، امس السبت، أنه تم تسجيل 3133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن البيانات تشير إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 252 ألفا و590 إصابة مؤكدة .

كما سجلت اليونان 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 7 آلاف و826 حالة .

وسجلت السلطات الصحية في جورجيا السبت 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 279 ألفا و936 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (نيو برس) الجورجية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 3746 حالة؛ عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة موضحة إن عدد حالات التعافي تجاوز الـ272 ألفا.

وبلغت الحالات النشطة 4360 حالة بينما هناك 1589 حالة تحت الرعاية في المستشفيات من بينهم 313 حالة خطرة.

كما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 84 ألفا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونا و404 آلاف و414 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني السبت - بأنه تم تسجيل 3 آلاف و650 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البرازيل بلغ 3 ملايين و979 ألفا و754 شخصا.